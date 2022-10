Elhangzott, a temető rendjének nyitvatartása változatlan, a sírkertek látogathatók, egyedül a Vámosi úton lesz változás, ugyanis november 1-én a gépjárművek nem mehetnek be a temetőbe, még mozgáskorlátozott-igazolvánnyal sem. Ennek oka a megnövekedett gyalogosforgalom. Természetesen az azt megelőző és követő napokban zavartalan az autók forgalma reggel héttől egészen este nyolc óráig. Jövő kedden, azaz november 1-jén a hagyományoknak megfelelően szentmise is lesz a sírkertben a ravatalozóépület előtti téren.

Temesvári Balázs szólt arról is, hogy a temetőlátogatók számára idén biztosítanak minden temetőben díszítőmurvát, amely szabadon felhasználható a sírok karbantartásához vagy azok megközelítéséhez. Egy igazi újdonságról is beszámolt, ami nem más, mint az úgynevezett okos parcellakő. A Nemzeti Örökség Intézettel együttműködve az Alsóvárosi temetőben elhelyezték az elsőt. Ez a mementó jelzi a temetőben található és a Nemzeti Sírkert részét képző neves veszprémi elhunytak sírhelyeit. Az okos parcellakövön található QR- kód beolvasásával az elhunytak életéről olvashatnak hosszabban az érdeklődők.

Szintén az idei esztendő újdonságai közé tartozik, hogy a város csatlakozott a II. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáshoz, aminek kapcsán november 1-jén a Vámosi úti temetőben egy kereszt alakzatot szeretnének kialakítani a temetőlátogatók segítségével. A szervezők legalább félezer mécsesre számítanak, melyeket a ravatalozó előtti téren 16 órától kezdenének meggyújtani, amivel közös emléket állítanának az elhunytaiknak.