A civil szervezet alapítója, életének mozgatórugója Lángné Janni Gitka vallja, fontos felhívni a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, mert a betegség korai felfedezése életet ment. Tagságuk az élő példa, ezért is nyakukba rózsaszín sálakat kötve, mellükre szalagot tűzve, reményszínű zászlókkal, léggömbökkel a kezükben sétáltak a kórháztól a főutcán át a színházig, hirdetve, számukra ez a nap az élet ünnepe. A megnyitón Lang Zsuzsanna, a Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója is a korai diagnosztika jelentőségére hívta fel a figyelmet, elmondván, a WHO adata szerint 2020-ban világszerte 2,3 millió nőnél állapították meg e kórt, mely ma a világ leggyakoribb daganatos betegsége. A megyei kórházban biztosítottak a diagnosztikai vizsgálatok, a legkorszerűbb gyógyszeres terápiák, a szakorvosok, szakdolgozók pedig mindent elkövetnek a betegek gyógyulása érdekében, hangsúlyozta az orvosigazgató, kiemelve, minden 45-65 év közötti, tünetmentes nő legalább kétévente vegyen részt szűrővizsgálaton. Porga Gyula veszprémi polgármester elismeréssel szólt a Fagyöngy, mint az egyik legaktívabb betegszervezet munkájáról, méltatva a figyelemfelkeltő, prevenciós séta üzenetét. Ovádi Péter országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével az eseményt.