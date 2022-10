– Nagyon boldog vagyok, hiszen ez az egyik legnagyobb elismerés, amit egy postavezető elérhet. 2005-ben már Hírlapszolgálatért éremmel is elismerte munkáltatóm a tevékenységemet, amelyet kiemelkedőnek ítéltek, és erre a mai napig nagyon büszke vagyok. A most átvett díj egy másik szint, más, mint a többi. Már az önmagában sokatmondó, hogy évente csak egy Év postavezetője szakmai elismerést ítélnek oda kispostai kategóriában. Maga az ehhez kapcsolódó ünnepség és annak előkészítése is különleges és egyben megható volt. Teljes titokban zajlottak az előkészületek, még csak nem is sejtettem, hogy ilyen elismerésben lesz részem. Egy elektronikus üzenetben érkezett a meghívó a budapesti központi rendezvényre. A levélből nem derült ki, sőt, még a helyszínen sem sejtettem, hogy miről van szó, csak amikor a rendezvényen Liptai Claudia szólította a színpadra az asztalomnál helyet foglaló kollégákat más szakmai díjak átadására. Az elismerést Simon Csilla megbízott vezérigazgatótól vettem át. Külön öröm volt számomra, hogy a veszprémi Hangvillában tartandó nyugati régiós ünnepségen Németh Emil igazgató köszönte meg az elmúlt években végzett kiemelkedő postai munkámat – mondta Edit.

Amint megtudtuk, az Év postavezetője szakmai díjhoz alapfeltétel a minimum három év folyamatos minőségi, eredményes munka, ami Editnél bőven megvan. A forgalom folyamatosan növekszik, és az idei évben – értelemszerűen saját kategóriájában – a legmagasabb forgalmat produkálták. Ehhez szaktudás, jó munkaszervezés, ügyfélbarát hozzáállás, a folyamatos tanulás képessége és az új felé való nyitottság mind-mind szükséges.

Fotós: Szijártó János/Napló

Összességében harminckét éve a Magyar Posta szolgálatában áll, s érdekesség, hogy férje, Zoltán szintén, ő viszont már negyven éve. Korábban Zoltán vezette a szigligeti hivatalt és ő is kapott – még 2006-ban – Év postavezetője szakmai díjat. Jelenleg a tapolcai ,,nagypostát" irányítja, Edit tőle vette át a szigligetit 2016-ban, sok együtt ledolgozott év után.

– Amikor kimentem a díjat átvenni, szinte nem is hallottam semmit a beszédből, annyira hihetetlen volt ez az egész számomra. Nem tudom szavakkal leírni az érzést. Hatalmas motivációt adott nekem, de hozzáteszem, hogy nagyon szeretem a munkámat és soha nem fogalmazódott meg bennem az, hogy én valamilyen kitüntetésért dolgozzam. Részemről mindig az ügyfél az első. A szakmai alázat elsődleges, és az, hogy jó érzés emberek között lenni, akiknek segíthetek ügyeik intézésében. Ritkán, de előfordul, hogy nem tudok azonnal válaszolni egy kérdésre, akkor utánajárok és telefonon tájékoztatom az ügyfeleket, amit ők mindig nagyra értékelnek. Az egyik nagynéném egyébként postás volt, de gyermekként nem gondoltam, hogy követem őt. Kereskedelmi végzettséggel a helyi boltban dolgoztam, majd első lányom születése után, és a gyermeknevelés mellett a posta sokkal csábítóbb volt számomra. Elvégeztem a segédtiszti tanfolyamot, munkába álltam, és a döntésemet soha nem bántam meg. Elmondhatom, hogy jelenleg háromfős postánkon családias a légkör, mindenben támogatjuk egymást. Természetesen büszke vagyok munkatársaimra és az eredményekre, amelyeket az elmúlt években elértünk. Nélkülük én sem kaphattam volna meg ezt a megtisztelő díjat, ami az egész kollektívának bizonyítja, hogy a minőségi, pontos munka megtérül – hangsúlyozta.

Edit azt is elmondta, hogy szabadidejében férjével sokat kirándulnak, kerékpároznak, és persze arra is törekszenek, hogy a lehető legtöbb időt tölthessék gyermekeikkel, unokáikkal.