Egervári Lászlóné Andrea kérdésünkre elmondta, hogy összetartó, vidám csapat voltak, ez az elmúlt években is megmaradt. Ötévente találkoznak, de közben is gyakran összefutnak, többségük ma is Ajkán él. Egy osztálytárs került ki Bécsbe, de ő onnan is hazautazott, hogy találkozhasson társaival. Ballagáskor 26 fős volt az osztály, ketten már meghaltak, a találkozón tizenheten voltak.