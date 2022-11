A helyszínen az ötletgazda Németh Szabolcs köszöntötte a szépszámú érdeklődőt, s röviden összefoglalta az előzményeket. Szólt a sok önzetlen segítőről, akik nélkül ez a mű nem készülhetett volna el, és magáról a névadásról is említést tett. Mint mondta, a lépcsőt Sümeg egykori aranykezű bicikliszerelőjéről, Szuper Gyuláról nevezték el, aki családjával itt, a Kossuth Lajos utca 6. szám alatti ingatlanban, a mai B terv étterem helyén élt és dolgozott. Az ingatlant 1987-ben vásárolta meg az akkori Áfész, és a magánlakásból kereskedelmi üzlet lett. Később aztán a Kossuth utcát a városi piaccal összekötő átjáró enyhén szólva elhanyagolt állapotba került. Ezen akartak változtatni a sümegiek, és a szándékot tettek követték.

Németh Szabolcs megkereste az immár széles körben ismert tapolcai Halas lépcső alkotóját, Varjas Juditot, és elmondta neki, hogy Sümegen is szeretnének egy hasonló attrakciót létrehozni. Judit igent mondott, és a terep előkészítése után – ami nem kis feladat volt – nekilátott a munkának, a falrész, illetve lépcső festésének.

A szombati átadóünnepségen Varjas Judit több más mellett arról szólt, hogy a motívumvilág tekintetében szabad kezet kapott, a kérés annyi volt, hogy Sümeg jellegzetességei köszönjenek vissza a műben. Igaz, menet közben újabb és újabb ötletek jöttek, ám végül a barokk kisváros számos jellegzetessége formálódott meg ecsetje által. Szembeötlő a gesztenyevirág, de Kisfaludy Sándor és Szegedi Rózára kedvenc virágai, a liliom, a rózsa és az aranyeső is teret kapott. Sümegen a szőlészeti-borászati hagyományok sem elhanyagolhatók, így az oldalfalon ez is megjelenik, ahogy a püspöki palota is. A lépcsőn a városcímerben található minta, középen pedig Ramassetter Vince kékfestő motívuma tűnik fel. Tény, hogy egy különleges, egyedi, mondhatni szuper alkotással gazdagodott Sümeg, és a korábbi szürke belvárosi átjáró Judit kreativitása folytán új köntöst kapott, sokak örömére.

Az ünnepélyes átadáson Nagy Dorottya szavalt, a B terv étterem pedig teával, forralt borral, pogácsával látta vendégül a résztvevőket.