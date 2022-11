Azt írták, igazgatási szünet lesz az önkormányzatnál december 21–30-a között. A fényforrásokat ledes világítótestekre cserélik a hivatalban és a városgondnokságnál is. Kikapcsolják a díszkivilágításokat a Szent Erzsébet liget és szoborparkban és az épületeknél, beleértve a közvilágítási hálózatról üzemeltetett templomokat is. Nem lesz díszkivilágítás a szökőkutaknál, és elmarad a karácsonyi díszkivilágítás is. Korlátozzák a város üzemeltetésében lévő strandok látogathatóságát, részlegesen kikapcsolják ezeken a területeken is a közvilágítást. Takarékoskodnak a világítással a Magocskák Óvoda és Bölcsőde épületeiben is. A Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat épületének alsó szintjén a működést megszüntetik. A fűtési hőmérséklet 20 fok az épületben, munkaidőn kívül pedig 16 Celsius-fok. A Balatonalmádi Sportközpont épületeiben ledes fényforrásokat működtetnek, az öltözőkben és mosdókban jelenlét-érzékelők gondoskodnak a takarékos energiafelhasználásról. A létesítmény területén lekapcsolták az éjszakai térvilágítást.