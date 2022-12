A véradással a gyógyulás lehetőségét ajándékozzuk 1 órája

A karácsony előtti és utáni napokon is várják az önkénteseket

A legszebb ajándék az élet, a véradók felajánlásukkal a gyógyulás lehetőségét ajándékozzák – hívja fel a figyelmet az Országos Vérellátó Szolgálat lapunkhoz eljuttatott közleménye, és arra is emlékeztetni szeretnének a véradásszervezők mindenkit, hogy a biztonság érdekében a megfelelő szintű hazai vérkészletet az ünnepek alatt, az év utolsó heteiben is biztosítani kell, ezért a karácsony előtti és utáni napokon is nyitva tartanak állomásaik, tartanak kiszállásos véradásokat. Munkatársaik hagyományosan meglepetésekkel várják a karjukat nyújtókat.

Forrás: Pixabay-illusztráció

Aki teheti, ezekben a napokban is segítsen, hiszen a gyógyulásukra váró betegek számítanak az önkéntes véradókra! Az Országos Vérellátó Szolgálat a héten, december 23-ig az ország minden véradásán szaloncukorral ajándékozza meg a segíteni vágyókat. Az új esztendő előtti napokban pedig szerencsehozó lencse jár a véradásért. Az akció persze a készlet erejéig tart.

Emellett számos vérellátó intézet tart országszerte karácsonyi véradásokat, köztük van a Kaposvári Területi Vérellátó kétnapos eseménye, amelyen karácsonyi finomságok és más meglepetések lapultak az ajándékcsomagokban, míg Pécsett Szilveszteri zsákbamacskát tartanak december 30-án.

Zircen december 23-án, pénteken a VII. Disznótoros Véradást tartják meg 13 és 17 óra között a városi könyvtár épületében, a József Attila utca 1. szám alatt. A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete disznótoros menüvel várja a véradókat. Mindenkinek hálásak az önzetlen adományért, amely esélyt ad a gyógyulásra, az életben maradásra.

A véradási helyszínekről és időpontokról az OVSZ internetes felületein lehet tájékozódni.

