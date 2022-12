Az intézmény idén elvégzett feladatairól és jövő évi terveiről Péterváry-Szanyi Brigitta igazgatónő beszélt hétfőn. Emlékeztetett, 2022-ben valamennyi kiállítóhelyüket be kellett zárniuk felújítások vagy a környező terület fejlesztése miatt. Az emberek eléréséhez így új módszereket kerestek és találtak: összesen 56 rendezvényt tartottak külső helyszínen vagy más intézmény programjához kapcsolódva. A Múzeum falakon túl rendezvénysorozatukkal például piknikeket tartottak, amelyeken az adott városrész történetéhez kapcsolódó emlékekről, tárgyakról beszéltek a múzeum szakemberei. Népszerű volt az először megszervezett régészeti biciklitúrájuk, és a hagyományőrzőkkel megtartott középkori nap programja is.

Péterváry-Szanyi Brigitta kiemelte, a múzeum főépületének szerkezeti felújítása jövő tavasszal zárul, majd a belső terek megújítása után a Múzeumok éjszakáján egy nagyszabású, Egry Józsefre emlékező kiállítással nyitnak újra, amely a festőművész 140 alkotását mutatja be. A fejlesztésnek köszönhetően akadálymentesen megközelíthető lesz egy lifttel a főépület, valamint kicserélik valamennyi nyílászárót, és megújul a múzeum energetikai rendszere is. A beruházás összköltsége 1,75 milliárd forint, a fejlesztésre a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program biztosítja a forrást. Az Egry József életművét bemutató időszakos tárlat befejezése után, várhatóan novemberben nyit a Veszprém történetét bemutató új, állandó kiállítás a múzeumban. Jövő év végén a Veszprémben előkerült, jelentős régészeti leletekből nyitnak kiállítást, valamint tárlattal ünneplik a múzeum alapításának 120. évfordulóját is. Az igazgatónő elmondta, a Hősi kapuban az épület vizesedésének megelőzésére hajtottak végre beruházást idén az EKF támogatásával. A közelmúltban új állandó kiállítás nyílt az épületben, amely a fűtési szezon után lesz folyamatosan látogatható. A fejlesztések részeként megújul a Tűztoronyhoz vezető lépcső is.

A Bakonyi házban nincs felújítás, de a padló és a tető felújítására pályázatot adtak be. A Tanulmányi raktárban önerőből kicserélték a kazánt, ami jelentős költségmegtakarítást jelent az intézménynek. A múzeumban folyó szakmai munkát jelzi, hogy idén három kiadványt jelentetett meg az intézmény, együttműködésben hét tervásatásban vettek részt, munkatársaik 24 konferencia és 31 ismeretterjesztő előadást tartottak, valamint 52 tudományos publikációt készítettek idén. A múzeum csaknem egymillió darabot számláló gyűjteményének feldolgozását, karbantartását is folyamatosan végzik munkatársaik, valamint a kutatók és a közönség számára is hozzáférhető digitális nyilvántartórendszerre váltanak a jövő évben, ami szintén jelentős feladatot ró dolgozóikra.