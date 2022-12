„Az milyen szoba, aranyból van?" – tette fel a kérdést egy kommentelő az ülést közvetítő közösségi oldalon, ahogy néhány képviselő is rácsodálkozott erre az összegre. Bár a város honlapján elérhető előterjesztésben nem szerepel részletesen, hogy a nettó 20,8 milliós pótlólagos támogatási kérelem konkrétan mit is fedez, sőt a képviselők is csak a bizottsági ülések után kapták meg a tételes listát, amelyből kiderült, hogy egy önkormányzati vendégszobát nettó 8,2 millióból is fel lehet újítani, s bebútorozni. Décsey Sándor képviselő úgy vélte, hogy a kért támogatásból, a tételes lista alapján nagyobb része nem tűnik váratlanul felmerülő költségnek, talán alig 3-3,5 millió az, ami első ránézésre is indokolt lehet. Problémásnak tartja azt is, hogy a Tapolca Kft. úgy kötött munkákra szerződést, vállalt kifizetési kötelezettséget, hogy arra nem volt fedezete, és ezt most, az év végén kéri a képviselő-testülettől. Utólag, előzetes egyeztetés nélkül, a számukra idénre elfogadott költségvetési kereten felül.

Bognár Róbert képviselő számára is szemet szúrt a "gazdagon mért" szobafelújítás, s arról érdeklődött, hogy mégis, mi került ennyibe? Rédli Károly válaszában kifejtette, hogy a vendégszoba lakója év közben elhunyt, így vetődött fel a lakás felújításának szükségessége, amelynek kiváló minőségű kivitelezése az építőipari árak miatt került ennyibe. Pass Sándor alpolgármester szerint a nettó 8,2 milliós felújítási érték érthető, hiszen vizesblokk is tartozik a szobához. Horváth Gábor képviselő azon lepődött meg, hogy ennek a szobafelújításnak a műszaki ellenőre 552 ezer forintba került, de Rédli Károly igazgató megnyugtatta, hogy magas színvonalú munka áll emögött. A képviselő-testület tudta nélküli kötelezettségvállalást és erre utólagos támogatás kérését Décsey Sándor mellett Bognár Róbert is kifogásolta, focinyelven hátulról való becsúszásként jellemezte, ami minimum sárga, adott esetben piros lapos figyelmeztetéssel jár.

Dobó Zoltán polgármester azt javasolta, hogy aki kíváncsi a pontos számokra, tételekre, megvalósult munkákra, kérjen időpontot az ügyvezető igazgatótól. Horváth Gábor képviselő viszont azt fogalmazta meg, hogy mivel a képviselő-testület a Tapolca Kft. tulajdonosi jogkörét gyakorolja, ezért ne időpontot kérjenek az igazgatótól, hanem vizsgálják ki az előterjesztésben szereplő összeg hátterét. Végül ebben is maradtak, folytatás következik.