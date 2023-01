Kedd reggel arra vettük az utunkat, és valóban: a Padányi iskolától egészen a Festő utcáig kész az aszfaltozás, az útszűkület megszűnt, a Ruttner-ház homlokzata is régi pompájában látható. A Festő utcai kereszteződés után azonban még folynak az építési munkálatok, itt türelmesen és körültekintően kell közlekednünk. A felújítás alatt álló járda miatt a gyalogosok az úttesten (is) haladnak, és munkagépek is sürögnek-forognak a területen. Aki siet, válasszon más útvonalat. Reméljük, ez a szakasz is mihamarabb elkészül, és már akadálymentesen haladhatunk végig a hosszú utcán is.