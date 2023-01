A képviselő-testület minden évben olyan Balatonfűzfőn élő, tanuló vagy sportoló, 12 évnél idősebb és 25 évnél fiatalabb embernek adományozza a rangos elismerést, aki kiemelkedő sport-, kulturális vagy tudományos tevékenysége miatt a város büszkesége lehet, és gyarapítja a település jó hírnevét. Az idei díjazott Jámbor Kristóf, aki a balatonfűzfői középiskola, az Öveges József Technikum és Kollégium tanulója, és olyan figyelemre méltó sportteljesítményt nyújtott, amivel méltán érdemli ki a rangos városi elismerést. – Büszkék vagyunk rá, hogy olyan fiatalember vehette át a díjat, aki azt nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítménnyel érdemelte ki, fogalmazott Szanyi Szilvia.

Az átadáson kiderült, Jámbor Kristóf az elismeréssel nemcsak oklevelet és díszdobozos emlékérmet, de pénzjutalmat is átvehetett. Ez nagy segítség az ifjú sportembernek, mivel sajnos egyre kevesebb anyagi támogatást kap a versenyzéshez, így a nemzetközi megmérettetésekre a kiutazást, illetve a szállást is a családja biztosítja számára. Az átadáson elhangzott továbbá, hogy Kristóf egy több ezer éves múltra visszatekintő japán sportágban, a szumóban jeleskedik: elismerései között nemcsak országos bajnokságok előkelő helyezései, de már az említett Európa-bajnoki ezüstérem is szerepel. A fiatalember tavaly szeptemberben csatlakozott a balatonfűzfői iskola 10. i osztályának közösségéhez, és hamarosan bekerült az intézmény Sport és tanulás programjába (az iskola támogató, segítő megállapodást köt a programba bekerülő tanulókkal, egyesületekkel – a szerk.).

A fiatalember, aki nagyon örült az elismerésnek, egyebek mellett elmondta: a szumó lényege, hogyan tegyük ki az ellenfelet a kijelölt körből az eszünk, erőnk és kis szerencse segítségével, illetve a körön belül mit kell tenni a győzelemért.