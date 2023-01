A közönség 1965 óta járhat a csodájára, hiszen, megvizsgálva az alkotást, tényleg unikális, hogy lassan hatvan esztendeje áll a helyén. A „kecskés" alkotó Bors István, aki 1938-ban született Kaposvárott és 2003-ban hunyt el szülővárosában. A művész a szoborra 1962. június 12-én kötött szerződést, a beruházó a Veszprém Megyei Tanács volt.

Fotós: Juhász-Léhi István

A kompozícióban a hosszú végtagok, a megnyúló testek azonnal szemet szúrnak, és valljuk be, más is. Nem, nem a fiú lábai közül ugrik ki a kecske, hanem mellőle. Biztos vagyok benne, hogy máshol turisták százai keresnék fel, tele lenne vele a világháló és a közösségi média, ennek ellenére ez a szobor így is igazi „veszprémi esszencia".