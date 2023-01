A zirciek közül többen nem tudják, kitehetik-e a kukák mellé lebontott karácsonyfáikat. Azoknak lehet gond ez most, akik élő fát választottak, vásároltak az ünnepek előtt. Mi lesz azokkal a fenyőtörzsekkel, szatyorba tömött ágakkal, amelyek most a szemétgyűjtő edények mellett vannak? – vetette fel néhány városbeli. Azt is mondják a helyiek, hogy könnyebb gyalog vagy kocsival szállítani a fenyőt karácsony előtt, mert akkor még nem hullik a levele, s főleg a nyugdíjasoknak lehet ez gond. Emiatt keresték meg lapunkat.

A VHK Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, Czaun Jánostól kértünk a témában tájékoztatást. Megtudtuk tőle, hogy Zircen a közterületre kihelyezett karácsonyfákat társaságuk a korábbi évek gyakorlatának megfelelően nem szállítja el. A cégvezető úgy tudja, tavaly az önkormányzat gyűjtötte ezeket össze, és a zöldhulladékgyűjtés keretein belül kft.-jük átvette.

Fotó: Rimányi Zita

Az szintén kiderült Czaun János szavaiból, hogy a bakonyi városban a zöldhulladék gyűjtőpontos átvételének ideje minden hónap harmadik szerdája, vagyis januárban ez a múlt szerda, január 18-a volt. Akkor többen is leadták a karácsonyfájukat. – Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és karácsonyfáikat a zöldhulladékot gyűjtő járművünkhöz eljuttatni szíveskedjenek! – fogalmazott az ügyvezető, és egy további lehetőséget szintén ismertetett. Ugyanis a díszektől megszabadított fenyők berakhatók a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe felaprítva, kommunális zsákba is elhelyezhetőek, amit ürítés napján a gyűjtőjárművük összeszed. Egyébként komposztálhatóak.