- Ez az ötödik pályaorientációs napunk. Most a saját tanulóinknak próbálunk segítséget nyújtani abban, hogy ha végeznek nálunk, hogyan és merre induljanak tovább tanulni - fogalmazott Kobán László.

A rendezvényre előzetesen 30 előadót vártak, akik több, mint 90 előadással léptek pódiumra. Azoknak, akik tovább szeretnének tanulni, 9 egyetem, 14 karának vendégei mutatták meg univerzitásuk lehetőségeit. Emellett veszprémi vállalatok - a Continental, vagy éppen a Valeo - is az Ipari vendégei voltak. Sőt, a rendőrség és a honvédség is betekintést engedett a náluk folyó munkába, ugyanakkor előadásokat hallgathattak meg a diákok a különböző nyelvvizsga típusokról is.