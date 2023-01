A szokásos feladatok, gyakorlatok helyett ezúttal szánkóztak, hóembert építettek, élvezték a sok havat és ugyanúgy sokat mozogtak, mint amikor a tornateremben vannak – tájékoztatta lapunkat Hontai Hajnalka, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Villax Ferdinánd Tagiskolájának tagintézmény-vezetője. Ilyen egy igazán kellemes téli tesióra.

Forrás: Villax-iskola

A nagy hógombócok formálására, a vidám csúszkálásokra akár még felnőttkorukban is emlékezhetnek a gyerekek és azt is meg kell jegyeznünk, hogy nyáron is az egyik legkülönlegesebb, legszebb hazai sportpályának számít az olaszfalui, mert gyönyörű kilátás nyílik róla a község és az eplényi sípálya közt húzódó völgyre, a környező hegyvonulatokra.