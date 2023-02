Már a reggeli órákban megkezdődtek az előkészületek. Egy több mint 200 kilós disznót vágtak le a böllérek, az állat feldolgozását pedig bárki figyelemmel kísérhette az Inotai Faluház előtt. A szakértő kezeknek köszönhetően pedig néhány óra elteltével hurka, kolbász, pecsenyehús, tepertő és toros káposzta is készült, ezeket bárki megkóstolhatta a helyszínen.

– Hét évvel ezelőtt szerveztük meg az első toros fesztivált (2021-ben a pandémia miatt nem tartották meg a programot – a szerző), s a célunk az volt: élőben is láthassák az érdeklődők, milyen egy hagyományos disznóvágás, s miképp készülnek a klasszikus ételek. Ehhez jött a kolbásztöltő verseny, amelyre minden évben sokan jelentkeznek, idén 22 csapat mérette meg magát. Közben pedig szórakoztató programokkal próbálunk a látogatók kedvére tenni. Tangóharmonikás muzsikál a faluház előtt, lovacs kocsikázásra van lehetőség, de a gyermekeket lufihajtogatás és arcfestés is várja – mondta el kérdésünkre Petneházy Beatrix önkormányzati képviselő, aki évek óta férjével, Petneházy Csabával és segítőivel szervezi a mára hagyománnyá érett fesztivált.

Páli István tangóharmonikás nagyszerű hangulatot teremtett az Inotai Faluház előtt

Fotós: Szabó Péter Dániel

Az elkészült disznótoros ételek, illetve tea és forralt bor értékesítéséből befolyt pénzösszeget ezúttal is jótékony célra ajánlják fel a szervezők. – A kezdetek óta a kiemelt célunk a jótékonykodás. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az Inota faluban működő Cseperedő óvoda és bölcsődét, valamint a Készenléti-lakótelepen lévő Iciri-piciri óvodát támogatjuk majd – tette hozzá Petneházy Beatrix.

Az immár hatodik alkalommal megrendezett fesztiválra egyébként ezúttal is sokan kíváncsiak voltak. A kolbásztöltő verseny résztvevői közül legtöbben visszatérő ,,versenyzők”. Akadt, aki a klasszikus, családi recept alapján készítette a finomságot, míg mások különleges fűszereket használtak az ízesítéshez. A csapatok között civil szervezetek, cégek, sportcsapatok és természetesen baráti társaságok is képviseltették magukat, de neveztek a rendőrök, valamint a várpalotai önkormányzat csapata is. Az Andó Pál mesterszakács vezette zsűri döntése alapján idén a harmadik helyen az Apavilág csapata végzett, második lett a rendhagyó néven futó Hulladék, míg a legjobb kolbászt – legalábbis a szakértő ítészek szerint – ezúttal a Kazánok csapata töltötte és sütötte meg Inotán.