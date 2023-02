A társaság közölte, az aknafedél szigetelésével lehet leginkább védekezni a fagykár ellen. Hozzátették, érdemes ellenőrizni, nincs-e víz az aknában, és hogy helyén van-e az aknafedél. Arra is felhívták a figyelmet, ha az akna mélysége nem éri el a legalább 90 centimétert, vagy ha oldalról is lehűlhet, a vízmérőt és az aknában lévő vízvezetéket is tanácsos betakarni megfelelő hőszigetelő anyaggal. Szintén ilyen anyaggal célszerű ellátni a kevésbé védett – például falon kívüli – vízvezetékszakaszokat is. A Bakonykarszt Zrt. a nyaralók esetében azt tanácsolta, a károk elkerülése érdekében érdemes télre vízteleníteni ezeknek az ingatlanoknak a vízvezeték-rendszerét.