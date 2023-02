A térség országgyűlési képviselője kiemelte, Balatonkenese ismételten jól pályázott az Mfp támogatásáért, az utcák megújulása a lakók régi kérése volt. Méltatta a jó együttműködést.

Jurcsó János polgármester köszönettel beszélt arról, hogy meg tudtak újítani két forgalmas utcát az Mfp támogatásával. Hozzátette, a város az említett program több kiírására is sikeresen pályázott. Terveik szerint a jövőben újabb utcákat, járdákat is felújítanak majd. Mindenki örül a beruházásnak, amely a város egyik frekventált helyén történt.

A polgármester arról is beszélt, hogy az utcákon több mint 3700 négyzetméternyi új aszfaltburkolatot helyeztek ki. A fejlesztéshez az önkormányzat is hozzájárult, hiszen saját forrásból megépítették a csapadékvíz-elvezetést. Kocsis Jenő alpolgármester az átadáson egyebek mellett kiemelte, az elmúlt három évben a pályázatok és az önkormányzati önerő révén Balatonkenese teljesen megújult. Ennek köszönhetően egyre több fiatal marad a településen, sokan visszaköltöznek, illetve többen is ebben a balatoni városban telepednek le.