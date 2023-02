A falusi népszokások közül talán az egyik legtöbb embert megmozgató közösségi esemény a disznóvágás. Gannán egy évtizedes múltra tekint vissza az esemény, amit a régi hagyományok előtt tisztelegve, közel 100 fő részvételével tartottak meg a kultúrház udvarán.

– Varga József, ifj. Nagy Ottó és ifj. Szarka László felajánlásából egy 155 kilogrammos állatot vásároltunk – mesélte Nagy Ottó, a település polgármestere. – A disznót – sváb szokás szerint – egy 100 évesnél is régebbi teknőben leforráztuk, lánccal forgattuk, majd a rendfán bontottuk széjjel, és igyekeztünk olyan menüt összeállítani, amilyet az elődeink is készítettek. Természetesen a fogópálinka nem maradhatott el, a helyi asszonyok sütöttek-főztek egész nap, süteménnyel is kedveskedtek a jelenlévőknek.

A disznóvágás végeztével a kultúrházban Schlecht József, a gannai asszonykórus harmonikása szórakoztatta a helyieket.