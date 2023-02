A négynapos ifjúsági konferenciát a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola az Európai Teológiai Társasággal, a Veszprémi Főegyházmegyével és a Veszprémi Érseki Főiskolával együttműködve szervezte meg a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával.

Navracsics Tibor angolul tartott nyitóelőadásában kitért rá, az európai integráció története során nem először érkezett válaszúthoz az Európai Unió. A koronavírus-járványok a kontinens gazdaságára voltak hatással, míg tavaly óta a háború okozta kihívással kell szembenéznie Európának – mondta a miniszter. Meglátása szerint három lehetséges út áll az unió előtt: az egyik, hogy gazdasági közösségként tekintenek az Európai Unióra, és nem fogalmaznak meg politikai elvárásokat vele szemben. A másik lehetőség, hogy államfejlődésként gondolunk az unió jövőjére, amelynek végcélja a föderatív államok közössége és a politikai egység. Navracsics Tibor elmondta, a harmadik, általa is előnyben részesített modell elsősorban kulturális közösségként fogja fel az uniót, amelynek tagjait az európai kultúra köti össze, és alulról szerveződve, a közösségek közösségeként működne a jövőben.

A nyitónapon az Európai Teológiai Társaság négy hivatalos nyelvén hangzottak el a köszöntők. Udvardy György veszprémi érsek olaszul, Margit Eckholt, az Európai Teológiai Társaság elnöke németül, Kovács Gusztáv alelnök angolul, míg Sebestyén József, az eseményt befogadó Veszprémi Érseki Főiskola rektora franciául köszöntötte a résztvevőket.

A konferencián plenáris és szekcióelőadásokat, vitafórumokat és kulturális programokat is tartanak. A rendezvényre 15 európai és egy afrikai országból érkeztek teológusok és egyetemi hallgatók – mondta érdeklődésünkre Kovács Gusztáv, az Európai Teológiai Társaság alelnöke. Hozzátette, az előadások mellett a vizualitásra is nagy hangsúlyt helyeznek a konferencia négy napján: a pénteki plenáris előadások előadói fotóval vagy képzőművészeti alkotással is szemléltetik, mit gondolnak a kontinens hagyományairól és jövőjéről. Az előadások témái között megjelenik többek között II. János Pál pápa egyházi szolgálata, a szegénység kérdése, valamint az ifjúság szerepe is.

A rendezvény címe – Víziók Európáról (Visions of Europe) – egyben felhívás is a konferencián részt vevő fiataloknak, hogy fogalmazzák meg saját víziójukat a kontinens jövőjéről. A szervezők arra biztatták a hallgatókat, hogy előadásaikban nyúljanak vissza azokhoz a zsidó-keresztény gyökerekhez, amelyek Európa kultúrájának forrását jelentik.