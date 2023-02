Marian Cozma tiszteletére nem sokkal a halálát követően szobrot emeltek a megyeszékhely csarnoka mellett. A drukkerek többféleképpen is kifejezték szomorúságukat, együttérzésüket és szeretetüket, rendszeresen, évente többször is megemlékeznek az egykori kiváló kézilabdázóról, a vidám és kedves fiatalemberről, akinek elvesztése még ma is rendkívüli fájdalom.