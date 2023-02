Akkor ígéretet tettem – most már tudom, hogy felelőtlent –, hogy majd télen, miután a szánkózásban és a hógolyózásban elfáradtunk, a fűtött szoba ablakán át meglessük a cinkéket, amint kikapnak egy-egy szem magot az etetőből, a közeli ágra reppennek, kihántják a héjából a szotyit, és bekapják. Kifigyeljük, hogyan érkeznek csapatokban a tengelicek, és kissé rendetlen módon maguk alá ejtik a maghéját. Megcsodálhatjuk a helyfoglaló meggyvágót, amely, amíg jól nem lakik, erős csőrével távol tartja a gyengébb, kisebb éheseket. És most, túl február közepén, se hó, sem a beígért madarak. De van megszámlálhatatlan locsi-fecsi verebünk. Őket etetjük hát! Elvégre a veréb is madár!

Váti Ferenc