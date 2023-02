A Jane Goodall Intézet Passzold vissza, Tesó! elnevezésű országos programjához ősszel csatlakozott a megyei könyvtár. Oros Sándor, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervezési igazgatóhelyettese érdeklődésünkre elmondta, a kezdeményezéshez kapcsolódva a központi könyvtár földszintjén gyűjtődobozt helyeztek ki. Ide a használaton kívüli mobiltelefont – hagyományos nyomógombos mobilt és okostelefont –, GPS-t és táblagépet lehet elhelyezni, ugyanakkor azt kérik mindenkitől, az eszközöket a személyes adatok törlése után adják le. Az intézmény és az intézet közötti együttműködés azonban nemcsak az eszközök leadására terjed ki, hanem a későbbiekben az alapítvány munkatársai ismeretterjesztő előadásokat is tartanak majd a könyvtárban. A Jane Goodall Intézet állatvédelmi projektekben vesz részt és nagy hangsúlyt helyez a környezeti nevelésre. A mobilvisszagyűjtő kampányt az intézet a Követ Egyesülettel, az Afrikáért Alapítvánnyal és a Védegylettel közösen hirdette meg. A használt mobiltelefonokat és táblagépeket országszerte nagyjából ezer gyűjtőponton lehet leadni. A begyűjtött mobilokat újrahasznosítják a programban, a készülékekből tizenhétféle fémet lehet kinyerni. Oros Sándor elmondta, a gyűjtődoboz kihelyezésével segítik a helyi szelektív hulladékgyűjtést, hiszen ezek az elektromos eszközök a környezetre veszélyes anyagot is tartalmaznak. Ezért is fontos a begyűjtés, hogy szakszerűen hasznosíthassák újra az eszközöket. A könyvtár nyitvatartási idejében bárki leadhatja a használaton kívüli készüléket, emelte ki Oros Sándor. Hozzátette, a megyei könyvtár elkötelezett a környezettudatosság mellett: a használt fénycsöveket is begyűjtik, valamint rövidesen a használt elemeket is le lehet majd adni az intézményben. Veszprém vármegyében a Passzold vissza, Tesó! kampányban nyitott gyűjtőpont található Barnagon és Felsőörsön egy-egy, Ajkán két, valamint Veszprémben a könyvtár mellett további négy helyszínen. Emellett zárt gyűjtőpont működik egy-egy zirci, ösküi, balatonfüredi és nemesvámosi, valamint két veszprémi intézményben.