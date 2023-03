Megkérdeztük: milyen vizet érdemes innunk - palackosat vagy csapvizet -, és miért. Elmondták, szervezetünknek állandó folyadékpótlásra van szüksége ahhoz, hogy megfelelően működjön. Mint azt válaszukban írták, a víz az emberi szervezet egyik legfontosabb alkotóeleme, testünk több mint hatvan százalékát alkotja. Többféle feladatot is ellát: fontos szerepe van a tápanyagok szállításában és a belső hőmérsékletünk szabályozásában, kimossa szervezetünkből a káros anyagokat, segít a nyáltermelésben, valamint táplálja és védelmezi az ízületeinket is. Hiányában a szervezetünk kiszárad, a tartós dehidratáltság pedig életveszélyes állapotot eredményezhet. Az emberi szervezetnek igénybevételtől függően naponta 2-3 liter folyadékra van szüksége.

Szervezetünk számára a legalkalmasabb folyadékpótlást a csapvíz jelenti. A Bakonykarszt Zrt. üzemeltetési területén szolgáltatott ivóvíz 84 százalék kiváló minőségű karsztvíz, 16 százalék rétegvíz - írták válaszukban.

A karsztvíz minősége kimagaslóan jó, a Bakonykarszt Zrt. működési területén gyakorlatilag az ásványvíz minőségével egyenértékű vízminőséget biztosítanak az ivóvízellátó rendszereiken. A csapvíz mellett szól az is, hogy a legjobban ellenőrzött élelmiszerünk, ráadásul mindig rendelkezésre áll ott, ahol ki van építve a vezetékes vízellátó rendszer, nem kell a boltba menni érte. Érdekes tény az is, hogy olcsó, hiszen 1 liter víz ára 0,3-0,6 forint, szemben a palackos víz árával, ahol a legolcsóbb is 50-60 forint. Sőt! Nem keletkezik fogyasztása után szemét, üres PET-palack, aminek a megsemmisítése világszinten gondot jelent.

Megkérdeztük azt is, mi szól amellett - a környezetvédelmi szempontokon túl -, hogy ellátási területükön ásványvíz, bolti műanyag palackos víz helyett csapvizet igyanak az emberek. Milyen a csapvíz minősége vármegyénkben?

Az ivóvíznek szigorú előírásoknak kell megfelelnie szín, szag, íz, hőmérséklet és más összetevők tekintetében. A vízművek által szolgáltatott ivóvíz nem tartalmazhat egészségre káros anyagokat, ugyanakkor tartalmaznia kell az emberi szervezetnek alapvetően szükséges ásványi anyagokat, sókat, nyomelemeket - válaszolta a Bakonykarszt Zrt. Az ivóvízbázisokat szigorú védelmi intézkedésekkel óvják a szennyeződésektől.

Szerkesztőségünk azon kérdésére, hogy jobb helyzetben van-e a hálózati vízellátás azóta, hogy a csapadékosabb időjárás következtében felteltek a vízgyűjtő területek a környéken, így például újra csobognak a bakonyi patakok, azt a választ kaptuk: a jelenlegi veszprémi meteorológiai mérések alapján megállapítható, hogy az elmúlt két, két és fél évben összesen mintegy háromnegyed évnyi időarányos csapadékmennyiség hiányzik a vízkészleteinkből. Sajnos ezen az elmúlt hónapok csapadékosabb időjárása lényegesen nem változtatott.

Hangsúlyozták, át kell gondolnunk, hogy milyen vízhasználati tevékenységekkel tudjuk enyhíteni a vízhiányt, hogyan tudunk alkalmazkodni a kialakult időjárási viszonyokhoz. Szerintük a legfontosabb, hogy szemléletváltásra van szükség a csapadékvízzel való gazdálkodás területén mindenkinek.

A nyári időszakban kerüljük a vezetékes vízzel történő gépjárműmosást

Forrás: Napló

Jelen körülmények között rendkívül fontos a területünkre lehulló csapadékvizek gyűjtése, helyben tartása és beszivárogtatása. A beszivárogtatás azért fontos, hogy a felszín alatti vízkészleteink regenerációján, utántöltődésén javítsunk. A lehulló csapadékvíz gyűjtése-visszatartása pedig egyrészt a zápor csapadékból adódó vízkárokat (villámárvíz) enyhíti, másrészt öntözővizet biztosít.

- Ezúton is kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy a lehető legkisebb mértékben burkolják le „zártan” a tulajdonukban lévő ingatlanok területét, ezzel is elősegítve a csapadék hatékonyabb beszivárgását, továbbá a csapadékvizet (elsősorban a tiszta tetővizeket) lehetőség szerint gyűjtsék össze minél nagyobb arányban, amit később növények locsolásra lehet használni - írták.

Javaslatuk szerint tudatosan használjuk a csapvizet, nyári időszakban kerüljük a vezetékes vízzel történő gépjárműmosást, szilárd burkolatok locsolását, vagy udvari medencéinknél részesítsük előnyben a vízforgató-vízszűrő rendszereket.