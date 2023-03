Kedves ismerősök, zömében hölgyek, akik egyébként is sokat és szívesen vannak együtt – mitől lesz más ez a nap? Mondjuk a gondosan összeállított műsortól, és ez nem csak szöveg. Szívesen hallgattuk a vendégfellépő, Balogh Terike alkalomra választott verseit, jó volt nézni a Bónusz tánccsoportjának két tagját, Szentesi Istvánt és Kovácsné Erzsikét, akik bemutatót tartottak, majd egy szintén kedves ismerős, Káplán György lépett a pódiumra. Felesége volt a technikai segítség, de nagy szükség volt a férj erős akaratára, lelkierejére is, mert akkor éppen 33 napja nem tudott gyakorolni – megpróbálta legyűrni az influenza. Valószínűleg kevés sikerrel, legalábbis az összeállításon, amellyel közönségét meglepte, ez egyáltalán nem látszott.

Káplán György koncert- énekes, a Magyar Kultúra Lo- vagja cím birtokosa Almádiban él, munkássága Magyarországhoz és Németországhoz kötődik, vendégszerepelt Olaszországban, Angliában, Izraelben, emellett családi és baráti kapcsolatai révén Veszprémtől a Székelyföldig számos esemény rendszeres fellépője. Magyar nemzeti ünnepeken, egyházi és világi dalesteken itthon, Erdélyben vagy Svájcban több mint negyven éve honorárium elfogadása nélkül szerepel. Ars poeticája egy Wass Albert-idézet: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér – ne légy hűtlen soha!”

Az énekes az Agóra Veszprém Kulturális Központban tartott nőnapra is gondosan készült. Elmesélte, hogy számára mindegyik nap nőnap, ami a hazai bevezetése óta szerencsére változáson ment át; elvesztette munkásmozgalmi jellegét, mára virágünneppé lett. Ennek örömére együtt elénekeltük a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, majd kedvenc idézeteiből mondott el néhányat. Következett egy megzenésített Petőfi-vers (Tíz pár csókot egy végből), majd Darvas Szilárd Legenda a nő teremtéséről című műve, melynek tanulsága, akár férfiak mondják a nőkről, akár fordítva: Se velük, se nélkülük! Újabb közös ének (Szeressük egymást, gyerekek!), újabb idézetek, majd a műsor zárásaként egy szám a Csík zenekartól, Most múlik pontosan.

A varázslat sikerült, a teremben ülőkről lehullt a kor. Ki-ki újra fiatallá válva, a székén ringatózva, önfeledten énekelt. Lányok és fiúk lettek újra, akik felnőtt életük kezdetén őszinte szívvel várják az előttük álló jövőt, amihez biztosan lesz majd egy szerető társ is…

Ám a műsor véget ért, visszatértünk a jelenbe, a nőnapi találkozó pedig jó hangulatban, morzsapartival folytatódott.