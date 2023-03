Az év embere szavazásunkat Kovács Norbert Cimbi néptáncos, koreográfus, a népművészet ifjú mestere, örökös aranysarkantyús táncos, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnöke, szaktanácsadó, számos szakmai és művészeti rendezvény szervezője nyerte. Közel négyszáz gyereket oktatott a magyarpolányi művészeti iskolában, Ajkán, de Sümegen is volt több csoportja. Vezette az Ajka-Padragkút Táncegyüttest, Veszprémben a Veszprém–Bakony Táncegyüttest, jelenleg a Kiscsőszi Ifjúsági és Felnőtt Táncegyesületet irányítja, és a Fordulj Kispej Lovam táncegyüttes művészeti vezetője.

Kovács Norbert Cimbi néptáncos, koreográfus és Balla Emőke főszerkesztő

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Múzeumnak is nevezhető interaktív faluházat hozott létre, kiépült az Élő Forrás hagyományfalu több közösségi épülettel. A Kiscsőszi Pajtafesztivál és a Somló Hangja fesztivál csak két program a sok közül, mely a nevéhez fűződik, hiszen folyamatosan oktat hétvégi kurzusokon és táborokban hazánkban és külföldön egyaránt. 1997-ben a Népművészet Ifjú Mestere díjat, majd az 1997–1999-es Örökös Aranysarkantyús Táncos címet kapta meg. 2012-ben a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át, közösségfejlesztő munkájáért 2022-ben Bánffy Miklós-díjat kapott. Mindemellett Kiscsősz polgármestere.

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére hirdettük meg Az év sportolója 2022 szavazást is. Négy kategóriában – Az év női sportolója, Az év férfi sportolója, Az év női csapata, Az év férfi csapata – kerestük a legjobbakat.

Olvasóink döntése alapján Az év férfi sportolója elismerést érdemelte ki Tatai József futsaljátékos. Az 1. FC Veszprém magyar válogatott futsalosa 2022-ben gólkirályi címet szerzett az NB I-ben és a Magyar Kupában egyaránt. Ezzel ismételt, hiszen 2021-ben is ő volt a legeredményesebb játékos ebben a két sorozatban. A bakonyiak csapatkapitánya és első számú vezére korábban az év futsalosa is volt Magyarországon.

Tatai József futsaljátékos és Balla Emőke főszerkesztő

A hölgyeknél a legtöbb szavazatot – és így Az év női sportolója díjat – Gaál Zsóka sakkozó gyűjtötte be. A 15 éves Gaál Zsóka nemcsak Ajka és vármegyénk büszkesége, az egyik legjobb fiatal sakkozó az országban. A női nemzetközi mester, aki korábban többek között utánpótlás világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett, tavaly a női felnőtt válogatott tagjaként ott volt az indiai sakkolimpián, ahol remek teljesítménnyel erősítette a csapatot.

Gaál Zsóka sakkozó és Balla Emőke főszerkesztő

A Fejér-B.Á.L. Veszprém NB I-es kézilabdacsapat „húzta be" Az év férficsapata elismerést. Remek szezont zárt 2022-ben a Fejér-B.Á.L. Veszprém, amely második NB I-es évében a 10. helyen végzett, a Magyar Kupában pedig döntőig jutott, a Telekom Veszprémmel mérkőzhetett meg a sorozat fináléjában. Az ezüstérem azt jelentette, hogy a csapat indulhat az Európa-ligában, ahol a bakonyi fiataloknak komoly bravúrral sikerült a csoportkörbe kerülniük. A klub fiatal, de máris számos tehetséget adott a magyar kézilabdának.

A Fejér B.Á.L. Veszprém kézilabda csapat nevében Miklós Gergő vette át a serleget

És, hogy ki lett Az év női csapata? Olvasóink szavazati alapján a VESC NB I-es röplabdacsapata. A vármegyeszékhely üde színfoltja a VESC női röplabdacsapata, amely remekül építkezik. Az együttes 2021-ben NB II-es bajnoki címet szerzett, majd kivívta az NB I-es feljutást is, ahol tavaly megnyerte az alsóházi rájátszást, azaz ötödik lett. Az aktuális szezonban még feljebb lépett az együttes, amely jelenleg harmadik az NB I-es tabellán.

Az év sportolója női csapat kategóriában a VESC röplabdacsapata kapta a legtöbb szavazatot

A díjakat Balla Emőke, lapunk főszerkesztője, Horváth Gábor sportrovatvezető, Balogh Dávid sportújságíró és Ásványi Laura Jázmin, a Veszprém vármegyei Tündérszépek tavalyi nyertese adta át.