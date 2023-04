A hagyományoknak megfelelően idén is húsvéti díszbe öltöztettük településünket. Szorgos kis csoportunk keze munkájának köszönhetően felkerültek a színes tojások most még csak kicsinyke tojásfánkra, és elkészültek a nyuszifejet ábrázoló szalmabálák is, melyek a település két végén köszöntik az érkezőket. Nagy örömünkre szolgál, hogy nemcsak felnőttek, de gyerekek is segítettek a közös munkában, amely igazából nem is munka, hanem egy igazán jó hangulatú közösségi program, ahol a falu apraja-nagyja nagyon jól érezte magát.

Szabó Márta, Királyszentistván