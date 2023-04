Haraszti Péter, a TritonLife Csoport alapító-vezérigazgatója elmondta, több mint 1200 alkalmazottal működtetik hálózatukat, országszerte nyolc városban tizenöt helyszínen vannak jelen. Veszprémben tavaly kezdtek járóbeteg-ellátó központot működtetni több mint ötven szakorvossal, és idén képalkotó diagnosztikai centrumot is létrehoztak, ahol MR, CT, röntgen- és ultrahang-diagnosztika áll a páciensek rendelkezésére. A központban – ahol 11 szakorvost és hét szakdolgozót alkalmaznak – évente 20 ezer vizsgálatot terveznek elvégezi.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, a beruházás hozzájárul a város stratégiai céljához, amely azt tűzte ki, hogy európai léptékben is kiemelkedő életminőséget biztosítson Veszprém a lakosainak. Kiemelte, a vármegyeszékhelyen az önkormányzati (alapellátás) és az állami (járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátás) intézmények, a civil szervezetek – amelyek a prevenció terén látnak el fontos feladatot – és a magánegészségügyi szolgáltatók együttműködése biztosítja a biztonságos és jó minőségű betegellátást.

Fotós: Benkő Péter/Napló

Fábián Lajos, a TritonLife csoport alapító elnöke és szakmai stratégiai vezetője elmondta, a magán és az állami egészségügy együttműködése a betegek érdekét szolgálja, hiszen akik igénybe veszik a nagydiagnosztikai központ szolgáltatásait, gyorsan és magas szakmai színvonalú ellátásban részesülnek, hamarabb jutnak diagnózishoz, emellett azoknak is segít, akik így előrébb kerülnek az állami egészségügy várólistáján. Hozzátette, előremutató tárgyalások folynak a Belügyminisztériummal és az Országos Kórházi Főigazgatósággal arra vonatkozóan, hogy az állami és a magánegészségügyi szolgáltatások között egyfajta átjárás kialakuljon. Leszögezte, a csoport többségi magyar tulajdonban áll és hazai tőke finanszírozza, valamint működésükben a szakmaiságot tartják a legfontosabbnak.

Fábián Lajos, Szántó Tamás, Haraszti Péter, Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Porga Gyula

Fotós: Benkő Péter/Napló

Szántó Tamás, a centrum szakmai vezetője, radiológus főorvos kiemelte, a diagnosztikai központ gépeinek technikai, valamint a rendszert segítő informatikai-szoftveres színvonala eléri egy vármegyei kórházét. Leszögezte, szinte valamennyi szakterületen segítséget tudnak nyújtani a betegeknek, és a vármegyében elsőként speciális vizsgálatok is elérhetőek lesznek a központban, köztük a Kardio-CT vizsgálat (a szív és a szívkoszorúerek vizsgálata a szív-ér rendszeri eredetű betegségek megelőzése és a halálozás csökkentésében fontos), az MR-artrográfia, amellyel a legapróbb ízületi károsodásokat is ki lehet mutatni, valamint a CT-vel történő tüdőszűrés. A beültetett fémek, például protézisek, törésrögzítők ellenőrzését is el tudják végezni, amire az egész országban kevés helyen van lehetőség. A veszprémi centrum fejlesztésére egymilliárd forintot költött a tulajdonos.