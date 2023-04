Pálffy Sándor kiemelte, a feltárás során derült ki, hogy nem német, hanem magyar felségjelzésű gépre bukkantak. Felidézte, legutóbb 2011-ben került elő a vármegye területéről második világháborús repülőgéproncs Dudarnál, egy szovjet IL-2-es Sturmovik csatarepülőgép. Az egyesület alelnöke, a Laczkó múzeum munkatársa elmondta, a lelet jelentősége, hogy a feltárásnak köszönhetően remélhetőleg egy magyar katona megkaphatja a végtisztességet 78 év után. A mostani feltárás másik különlegessége volt, hogy a legújabb régészeti módszereket is alkalmazták, rétegről rétegre dokumentálták az előkerült leleteket térinformatikai rendszer segítségével. Vasárnapi ott jártunkkor nagyjából bő másfél méterrel a földfelszín alatt dolgoztak a szakemberek a hétszer öt méteres szelvényben, de a gép legmélyebben fekvő része közel 210 centiméteres mélységben feküdt. A területről a repülőgép számos darabját feltárták, de ennek nagyobb része az eltelt idő és a becsapódáskor keletkezett tűz miatt rossz állapotú. Ugyanakkor a két futómű teljesen egyben megmaradt, ahogyan több henger is a 14-ből, és jó állapotban került elő a botkormány egy része is. A szakember úgy vélte, a mostani feltárással sikerült megmenteni az enyészettől a roncsokat, véleménye szerint néhány évtizeddel később már alig maradt volna meg belőle valami. A kutatás jelenlegi állása szerint a repülőgép keleti irányból csapódhatott be a földbe, az ellenséggel vívott légiharcban vagy légvédelmi találat miatt. A második világháborús repülőgépek azonosításához a motorszám, a gyáriszám vagy a fegyverszám (amerikai oldalról) nyújthat még segítséget. A feltárt roncsok tisztítását, feldolgozását és azonosítását a szolnoki repülőmúzeumban végzik el, a kutatásról a tavasz folyamán konferencián is beszámolnak.