Akadt olyan 76 éves régijármű-rajongó, aki húszesztendősen vett Jawa motorját őrzi nagy becsben máig. A 72 éves Gyimesi Antalnak ugyancsak megvan még hetvenben vásárolt Pannoniája, ő szintén húszévesen vezette először. Ezzel a motorkerékpárjával járta körbe hazánkat a határ mentén és eljutott a szomszédos országok kempingjeibe fiatalként, akárcsak Berlinbe, Prágába, Pozsonyba. Sosem hagyta cserben a járgánya. Ezúttal viszont azt a Zaporozsecet mutatta meg, amelyik 72-ben készült. Még a pótkerék is eredeti benne – szőrös, tüskés –, akárcsak a műszaki leírás és az elsősegélydoboz, amelynek 220 forint tíz fillér volt az ára, ez most is leolvasható róla. – Annak fejében kaptam meg ezt az autót, hogy kihúztam az épületből, amelyik rádőlt. Sokáig állt benne használatlanul, és több mint egy évtizedbe telt, mire rendbe tettem. Sikerült, most is lehet vele közlekedni. A motorral együtt az unokámra hagyom majd, most nyolcéves, de már tetszenek neki, főleg az, hogy ennek a kocsinak felülhet a motorháztetejére, nem horpad be – mesélte el a férfi.