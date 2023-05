- Jó döntés volt belekezdeni ebbe a zöld programba évekkel ezelőtt. Az elmúlt mintegy három hét tapasztalatai is kedvezőek, így megnyílhat az út a helyközi kivitelű elektromos autóbuszok beszerzése előtt, melyben a kormány is partner - hangsúlyozta Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Hozzátette, a zöld program mellett szól, hogy a fosszilisenergia-árak napjainkban nagyon magasak. Nagyon sok a feladat a közlekedésben, hogy Magyarország 2050-re klímasemleges országgá váljon. Az itthon megtermelt energiát használva is lehet közlekedni, és egyre több területen lehet használni a villamos energiát is. Az államtitkár köszönettel szólt arról, hogy Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Bóka István, Balatonfüred polgármestere már az első perctől kezdve a program mellé állt.

Lázár László, a zöld busz programot koordináló HUMDA Zrt. kommunikációs vezetője kiemelte, a bemutatott jármű rendkívül kényelmes és kíméli a környezetet. Szerinte, ha az ember egy héten csak két napon ilyen busszal utazik, nagyon sokat tehet a környezetért, a fenntartható jövőért. Egy ilyen autóbusz havonta 4,5 tonna szén-dioxiddal kevesebbet bocsát ki, mint egy dízelüzemű, ami 80 kitermelt lombos fának az éves szén-dioxid-megkötési képességét jelenti. A program legfőbb célja, hogy egy fenntartható, zöld jövőt hagyjunk gyermekeinkre és unokáinkra.

- Támogatni fogom, hogy a tesztüzem után, egy sikeres pályázatot követően maradhasson a busz. Arra biztatok mindenkit, hogy próbálják ki a 100 százalékban elektromos járművet. A fenntartható jövő szívügyünk Veszprém vármegye kettes számú választókerületében is - közölte Kontrát Károly országgyűlési képviselő.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere örömmel beszélt az új járműről, mely jó lenne, ha maradhatna a városban és térségében.

Hoyos György, a MAN Kft. buszüzletág-igazgatója aláhúzta, a busz 88 férőhelyes, 300 kilométert tud megtenni egy háromórás éjszakai töltéssel. – Ezekkel a paraméterekkel van létjogosultsága annak, hogy ilyen járművek közlekedjenek a települések között is - vélekedett.