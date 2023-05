A diákokat Dobó Zoltán polgármester köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a fiatalok életének sarkalatos pontja a ballagás. – Hiszen az itt álló tanulók pár nap múlva szakmai vagy érettségi vizsgát tesznek. De egyáltalán mindannyian megértjük-e, hogy pontosan miről szólnak e szavak? Arról, hogy valaki 18 éves koráig a család gondoskodásában, a pedagógusok csiszolgatása mellett eljut tudása egy szintjére az állami rendszeren belül, az állam által elismert végzettséget szeretné megszerezni. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha leérettségiztem, vajon érett vagyok-e és mire vagyok érett. A kérdésre, tudom, szüleitek és pedagógusaitok már számtalanszor válaszoltak, de nem biztos, hogy abban a pillanatban a befogadókészség a rendelkezésre állt a részetekről. Röviden válaszolva: az emberi fejlődésnek vannak nagyon fontos szakaszai, az érettség állapotáról számtalanszor tudunk beszélni. Például, hogy iskolaérett-e egy óvodás gyermek, érett-e arra, hogy középiskolás legyen. De most egy nem is akármilyen vizsgára készültök, amely nehéz és fontos lesz. Érettnek kell lenni arra, hogy ezt a vizsgát le tudjátok tenni, és érettnek lenni az élet bármely szakában fontos lesz ezután is. Fiatal felnőttként majd a család, szeretteitek számára kell bebizonyítanotok, hogy nem volt hiábavaló az elmúlt 18–20 év, és viszonozni tudtok valamit abból a sok jóságból, kedvességből, szorgalomból és tudásból, amit szüleitek és nevelő pedagógusaitok belétek plántáltak. Majd meg kell mutatni azt, hogy érettek vagytok-e arra, hogy egy munkahelyen helytálljatok, aztán meg kell mutatni egy fiatal lánynak és fiúnak, hogy érett vagyok a bizalmára, hogy szeretettel jutalmazza az én szerelmemet. Utána pedig az élet egyik legnagyobb kihívása következik: be kell bizonyítani, hogy érettek vagyunk arra, hogy gyermeket kapjunk és neveljünk. Nyugodtan végigmondhatnám az élet minden fázisát, de még az első komoly lépés előtt álltok, amely vizsga is az életetekben. Azzal bocsátalak utatokra benneteket, hogy az érettségi vizsgára nemcsak a tételeket kell megtanulni, hanem azt is, hogy az élet egészen a végéig számtalan kihívást támaszt elénk. Sokszor kell bebizonyítanunk, hogy bizonyos szintekre érettek vagyunk, méltók arra, hogy előre lépjünk. Tudom, hogy rendkívül sok tehetség van köztetek, sok az a tudás, amivel rendelkeztek. De a tudás önmagában soha nem lesz elég. Az emberek akkor tudnak igazán sikeressé válni, ha azzal az érettséggel is rendelkeznek, amely az előttük álló akadály leküzdéséhez kell. Ezt az érettséget kívánom nektek és mindenkinek, aki az életetekben bizalommal fordult felétek – mondta a polgármester.

Dobó Zoltán az ünnepségen a város nevében is megköszönte a gimnázium hamarosan nyugdíjba vonuló igazgatója, Varga Tiborné hosszú, áldozatos munkáját, hangsúlyozva, hogy jó volt kollégaként együtt dolgozni vele az elmúlt években.

A ballagáson a Batsányi János Gimnázium és Kollégium végzős osztályai és osztályfőnökeik, Csizmazia Zsuzsanna és Havasi Gábor, valamint a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium végzősei és osztályfőnökeik, Varga Tibor, Szennyai Mária, Kamondi Roland, Tarsoly Péter, Labovszky-Erdélyi Zsanett, Sipos Tamás, Őriné Szilvási Anna és Bekéné Bartha Erzsébet búcsúzott az intézményektől.

Az ünnepségen Soós Boglárka, a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 11. A osztályos diákja szavalta Jobbágy Károly Búcsúzó című versét. A ballagási ünnepség a hagyományok szerint az intézmények saját programjaként folytatódott két helyszínen.