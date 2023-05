Az ország legjelentősebb szakmai versenyén elért kimagasló eredményről szólva felkészítő tanára, Csizmadia László oktató elmondta, hogy a 16. alkalommal megrendezett versenyen minden évben ott volt az iskola.

- Már úgy fogad bennünket a versenybizottság, hogy megjöttek azok, akik nyerni akarnak. Ez jó érzés és jó fényt vet az iskolára, a városra. Sok nagy város nagy iskolája törekszik erre a sikerre, nagyon örülünk, hogy idén az első helyezést sikerült elérni. Ricsiben megvan az a szakmai alázat, amelyet minden szakembernek illene birtokolni. Elfogadta a jó szándékú instrukciókat, amelyek a sikerhez vezető úton végig kísérték. Betartotta mindazt emberileg és szakmailag, amit megbeszéltünk. Mindent végig gyakoroltunk, nem okozott meglepetést számára a feladat. Nagy Lászó kollégával régóta készítjük fel együtt a diákokat, ez az eredmény nem egy ember munkájának köszönhető. Sőt, Varga Tibor kollégánk készíti fel először a versenyre készülő tanulókat, a sok számítás rá hárul, neki szintén köszönhető a siker - mondta Csizmadia László.

Nagy László oktató arról beszélt, hogy Ricsi olyan pontszámot ért el az elméleti elődöntőn, amellyel a középdöntőbe került. Ott már a szakmai fogásokat is kellett tudnia, ezeket sokat gyakorolták a felkészülés során. – Ennek is köszönhető, hogy három másik diák mellett bejutott a döntőbe, ahol vele egy korú diákok versengtek. Ricsi pontos és precíz munkát végzett, az első nap végére már biztosra lehetett venni a dobogós helyezést. A megmérettetés során olyan feladatot kaptak a diákok, amelyre a megoldáshoz rendelkezésre álló idő is elég volt. A két napos verseny egyik napjára több, mint negyven diákot felutaztathattunk, így ők is láthatták, hogy majd ha ők is eljutnak egy hasonló szintre, lehetőségük lesz ugyanígy versenyezni – mondta Nagy László és kifejezte örömét, hogy minden évben van olyan tanuló, akivel az iskola részt vehet a versenyen és többnyire az első három helyezés valamelyikét el is hozzák.

Ricsi arról beszélt, hogy a vizsga része volt egy, a latba sokat nyomó portfólió készítése is önértékeléssel, saját fejlődése és öt munkaterület bemutatásával, fényképekkel alátámasztva. A portfóliót meg is kellett védenie. A számítási feladatokra Varga Tiborral készült fel, sikerrel, így tovább jutott és aztán már a gyakorlati feladatokra kellett koncentrálnia. – Nem izgultam, amikor megkaptuk a feladatot, de volt min gondolkodni. A két radiátoros, törülköző szárítós, gáz lekötéses, füstgáz elvezetéses, réz idomos, forrasztott, roppantott fűtési rendszer kialakítása nem okozott gondot. Jól alakult minden, az első nap végére láttam, hogy jóval előrébb tartok, mint a versenytársaim, bár ők is szépen dolgoztak. Sejtettem, hogy dobogós helyezett leszek, de az, hogy hányadik, csak a verseny végén derült ki. Meglepődtem, amikor a nevemet hallottam, hogy én vagyok az első – mondta Ricsi, aki júniusban a Parlamentben veheti át oklevelét és a versenyeredménynek köszönhetően mentesül a szakmai vizsga alól. Ricsi kőműves édesapjának sokat segít, tervei szerint bővíti még a tudását, majd később vállalkozóként dolgozik a szakmában.