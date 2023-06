Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) hangsúlyozta, az Európa Kulturális Fővárosa program mostani sikerével több év munkájának gyümölcsét aratják le. Emlékeztetett, a kiindulópont 2016 volt, amikor egy szűk csapattal úgy döntöttek, hogy Veszprém elindul az EKF-pályázaton. Kiemelte, számos beruházást adtak át az elmúlt hónapokban, amelyeket a helyiek és a városba érkezők már birtokba is vettek. A vendégéjszakák száma kiugrón nőtt idén a tavalyihoz képest: az utóbbi két hónapban több vendég fordult meg Veszprémben, mint a tavaly júliusban és augusztusban, míg a 2022 áprilisához és májusához képest kétszeresére nőtt a vendégek száma. Miközben országosan átlagosan három százalékkal csökkent idén a vendégéjszakák száma a tavalyihoz képest, addig Veszprémben 117 százalékos növekedést regisztráltak. A külföldiek tartózkodása több mint másfélszeresével emelkedett idén, miközben országosan 27 százalékkal csökkent. Porga Gyula megjegyezte, ezek a számok azt mutatják, az EKF-program felkeltette a hazai és külföldi turisták érdeklődését, és a veszprémiek is nagy számban látogatják a programokat. Amiből akadt bőven, ugyanis eddig közel 1800 EKF-eseményt tartottak idén – háromnegyedét Veszprémben –, ráadásul ezek 83 százaléka ingyenes volt. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a következő években is hasonló érdeklődés mutatkozik Veszprém iránt.

Porga Gyula

Fotó: Pesthy Márton

Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója kiemelte, a kulturális évad félidejét a Felező elnevezésű programsorozattal ünneplik június 14–18. között Veszprémben és a régióban. A Gyárkertben ingyenes koncertekkel várják az érdeklődőket a héten – amelyek közül még egyre lehet regisztrálni, a többi már telt házas –, míg vasárnap egy különleges kezdeményezésnek ad helyet a szabadtéri rendezvényhelyszín: a City Rocks nevű eseményen több száz amatőr zenész játszik közösen 10-12 dalt. Szintén vasárnap délután a Séd-völgyben másfél kilométer hosszú asztal köré gyűlnek össze több ezren. Az országosan is rekordhosszúságú asztal körüli piknikre már 3600-an jelentkeztek Veszprémből és a régióból. Szombaton és vasárnap este a Pannon Egyetem N épületénél Marton Szabolcs zeneszerző mutatja be Kvark nevű audiovizuális programját, amelyen a zenét vetítés és fényfestés kíséri.

Veszprém a következő napokban Nemzetközi Történetmondó Fesztiválnak (Pannon Storyfest) is otthont ad, így szombaton és vasárnap a város több pontján hazai és külföldi történetmondókat hallgathatnak az érdeklődők, míg az Óváros téren folkhétvégét tartanak többek között a Magyar Állapi Népi Együttes táncelőadásával, emellett vásár és mesterségbemutatók is színesítik a programot. A Veszprémi Petőfi Színház június 15–18. között rendezi meg a VI. Rátonyi Róbert Operettfesztivált operett-előadásokkal és gyermekprogramokkal. A Felező részeként, június 17-én, szombaton nyitja meg kapuit a Fotonban a f|x|r médialabor. Veszprém mellett a régióban is több programmal készülnek: Kővágóörsön Harcsa Veronika ad koncertet 18-án, Gyulakeszin a Csigó-malomban zenei és képzőművészeti programokat rendeznek 15-én, míg Tapolcán hétvégén Sétapolca címmel vezetett sétákon lehet megismerni a település épített és természeti örökségét.