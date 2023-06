A változás hátterében az áll, hogy júliustól a gumiabroncs, a fahulladék, a biológiailag lebomló hulladék és a lomhulladék gyűjtését és átvételét kizárólag a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., és annak szerződött intézményi szolgáltatója végezheti.

Mivel a VKSZ Zrt. nem szerződött intézményi szolgáltatója a MOHU-nak, így július 1-től a felsorolt hulladékok átvételére nem lesz jogosult a társaság, technikai és zárási feladatok miatt azonban már június 22-től megszűnik a fenti hulladéktípusok átvétele. Hozzátették, június 30-ig a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő partnernek lehet a hulladékokat átadni, míg a zöldhulladék a balatonfüredi komposztálóba szállítható be. Júliustól az ilyen jellegű hulladékokkal kapcsolatban a gazdálkodó szervezetek a MOHU Partner Portálon tudnak eljárni.

A lakosság számára továbbra is rendelkezésre áll a Kistó utcai hulladékudvar. Megjegyezték, az építési-bontási hulladékok átvétele július 1-jét követően is zavartalanul folytatódik a Cseri hulladéklerakó telephelyen, és ehhez a hulladéktípushoz továbbra is rendelhető konténeres szállítás.