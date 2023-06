Április 1-jén húsvétváró rendezvényre hívta egyesületünk a családokat. A gyermekek kézműves-foglalkozásokon vehettek részt. Nagyanyáink módszerével, zöld levelek segítségével díszítettük (batikoltuk), majd harisnyába kötve, hagymahéjjal festettük meg a húsvéti tojásokat. Tojásfát is díszítettünk, de volt tojásvadászat, nyusziteke, sőt, mi több, élő nyuszikat és tyúkocskákat is simogathattak a gyerekek. A bátrabbak locsolóverseket mondtak, és az biztos, hogy a kislányok sem hervadnak el idén, mert meglocsolták őket vízzel a fiúk.

Május 1-jén májusfát állítottunk a Borbála parkban, majd annak rendje-módja szerint május végén ki is táncoltuk. Évről évre nagy siker a május utolsó hétvégéjén megszervezett gyermeknapunk. Idén is jobbnál jobb programokkal vártuk a gyermekeket a Padragkúti Művelődési Házba.

Egyesületünk fiatalabb tagjai, Szentmiklósiné Czibere Csilla és Tóth Alexandra ez alkalommal is sok meglepetéssel: ügyességi játékokkal, roller- és bicikliversennyel, kézműves-foglalkozásokkal, aszfaltrajzversennyel, kincsvadászattal várta a kicsiket. De természetesen volt most is légvár és cukorágyú. Lehetőségük volt a gyerekeknek lovagolni, (mű)tehenet fejni vagy akár igazi nagy traktor vezetőülésébe beszállni. Rendezvényünkön rövid látogatást tett Navracsics Tibor miniszter is.

Szeretnénk, ha ezek a közösséget összetartó, hagyományokat őrző népszokások nem merülnének feledésbe. Egyesületünk ezeket a rendezvényeket minden évben megszervezi, s nagyon sokan eljönnek rájuk még a környező településekről is. Mert együtt lenni mindig jó, sok rég nem látott ismerőssel, baráttal találkozhat és beszélgethet az ember ezeken a közösségi összejöveteleken.

Szabóné Preininger Csilla

Ajka-Padragkút