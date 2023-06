Porga Gyula, Veszprém polgármestere a Szentháromság téren, az indulás előtti pillanatokban elmondta: voltak nehéz időszakok a túra életében, de jó látni azt, hogy milyen makacsul ragaszkodnak a katonák, másrészt az iskolák is ehhez a nagyszerű hagyományhoz. Arról is beszélt, hogy ezen a napon egy kicsit betekinthetnek a katonalét egy kicsiny szeletébe a diákok. Idén egyébként az Európa Kulturális Fővárosa program is segíti a rendezvényt.

Soós Gyula alezredes, a 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka büszkén mesélte, 1924-ben alakult meg Veszprémben a jutasi altisztképzés, aminek jövőre lesz kerek évfordulója. A képzés tiszteletére több mint egy évtizede hozták létre közösen a Jutasi őrmester túrát az önkormányzattal. A cél az volt, hogy a fiatalok megismerjék ezt a hagyományt, és az is, ismerjék meg Veszprém városát. Olyan nevezetességeket és helyeket, melyek mellett talán mindennap elmennek, és nem figyelnek arra, hogy mi is az. Elhangzott, a Magyar Honvédségnek az ifjúsági és honvédelmi nevelés kiemelt feladata. Ez a túra kiváló lehetőség arra is, hogy a fiatalok együtt legyenek, és egy kicsit megismerkedjenek a honvédséggel.