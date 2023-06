Nem állok meg elmagyarázni a középkorú párnak, hogy segédmotorral közlekedhetek lakott területen kívül kerékpárúton. Ők? Elektromos kerékpáron „tekernek”, ami szempillantásra is másfél millió forint. Nincs ezzel gond, csak az óbégatást nem lehet megszokni. Szép nyári nap van, erre vártunk jó ideje, most meg nem bírják értékelni. Este olvasom egy szaklapban, hogy 230 kilométert bír megtenni az egyik autógyár húszmillió forintos elektromos terméke. Ennyi pénzért – amennyiért egyébként sosem fogok autót venni – ez egy kicsit azért vékonyka. Visszapillantok a tükörben: a nagyszerű EKF-fel lassan az esztendő is túl van a felén.