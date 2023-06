Nem kétséges, kedves olvasónk, magam is tapasztalom, hogy a kert gyógyítja a lelket, nagyszerű testmozgás, sikerélményekkel is megörvendeztet bennünket. Ám eljön az idő, amikor az öröm forrása teherré válik. Így történt ez önnel is. Nincs jó válaszom a kérdésére, mert gyermekei helyett nem dönthet. A fiatalok nem élhetik szüleik életét akkor sem, ha ezt nagyon nehéz elfogadni, megoldást azonban találhatnak. Biztos vagyok benne, hogy nem utasítják el az ötletét, hogy közösen tervezzék meg, hogyan lehet „okoskertet” varázsolni a kis nyaralóban. Az okosan átalakított kert megkönnyíti életüket, de nem terheli a fiatalokat. Nagy divat és igazán hasznos a fájós deréknak a magaságyás. Érdemes kipróbálni a függőleges kertet is, amelyben a virágágyásokat és a cserepeket a torony elvének megfelelően több rétegben rendezik el. A fűnyírást és locsolást is csökkentheti, ha szárazságnak ellenálló virágokat ültet, csepegtető rendszert építenek ki. Ezekkel a módszerekkel még hosszú ideig élvezheti betegeskedő párjával a kedves nyaralót, és fogadhatják friss gyümölcsökkel vendégségbe érkező szeretteiket is.



Kati válaszol