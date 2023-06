A megnyitók után Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tartott expozét. Elmondta, a tavalyi évet gazdasági szempontból egy dolog veszélyeztette, mégpedig az energiaárak, hiszen Magyarország nagyon energiafüggő. A magyar vállalati szektorban túl sok vállalkozó kötött fix szerződést nagyon magas áron. Azonban hiába csökkentek az energiaárak, ha a szektor ebből nem érez semmit. Egy grafikont elemezve elhangzott, az Egyesült Államoknak – Európával és Ázsiával ellentétben – semmilyen kihívása nincs az energiaválságot tekintve.

Arról is beszélt, hogy az áramot két és félszeres áron kapjuk, ami a szerződések felülvizsgálatának kérdését is felveti. A honi vállalkozások ugyanis egy-, netán kétéves, fix árakon kötöttek szerződéseket, melyek átlagára 250 euró megawattóránként, míg a tőzsdei árak 100 euró körül alakulnak most. Mindez a makrogazdaságban okozhat problémákat. Készek az áramkereskedőkkel kötött szerződések felülvizsgálatára, ha kell, be is avatkoznak a folyamatokba. Hangsúlyozta, jövő héten bejelentéseket tesz ezzel kapcsolatban a kormány.

Varga Judit igazságügyi miniszter arról szólt, hogy Magyarország 30 éve csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. 1991-ben lett a halálbüntetés alkotmányellenes, már hivatkoztak az egyezményre, pedig akkor még alá sem írta hazánk az egyezményt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy megszűntek az úgynevezett börtönzsúfoltsági ügyek, mert az ott lévő férőhelyeket növelték, és a kártalanítási rendszerben is változásokat eszközöltek. Egyebek mellett beszélt az eltérő jogértelmezésekkel kapcsolatos ügyekről és a jogegységről is felszólalásában.