Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy a kistelepülések életében a temető jelentős szakrális szerepet tölt be, ezért ezeken a helyeken a szokásosnál is gondozottabbak, rendezettebbek a temetők. Iszkáz lakói méltán érdemesek a felújított temetőre, mert elhunyt szeretteikről mindig méltón emlékeztek meg, és rendben tartják a temetőt és környezetét is – tette hozzá. Elmondta továbbá, hogy a Magyar falu programnak köszönhetően az ötezer fő alatti településeken nagy segítség volt, hogy a helyi temetők felújítására állami támogatásra pályázhattak a települések. Választókerületében mintegy 40 temető tudott megújulni ennek a programnak köszönhetően – zárta gondolatait az országgyűlési képviselő.

Cseh József polgármester szerint a település lakói megérdemeltek egy ilyen felújított épületet, és azt reméli, hogy az utókor is megőrzi majd ezeket az épített értékeket. Úgy fogalmazott, hogy a gyászban és a temetési szertartásokban mélységesen összeköti az embereket az emberi és keresztény meggyőződésük. Egy ilyen közösség életében különösen nagy jelentőséggel bír egy felújított épület átadása – mondta, és hozzá tette, hogy a felújítás nem valósulhatott volna meg a 30 millió forint kormányzati támogatás és a mintegy 5 és fél milliós önkormányzati önerő nélkül.