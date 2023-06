– A dalt sok helyen játszottam, és huszonnyolc országban mindenhol találkoztam magyarokkal – megjegyzem, magyarok mindenhol vannak –, Irakban, Japánban vagy éppen az Egyesült Államokban is – nyilatkozta a közös éneklés előtti pillanatokban Szarka Tamás, a Ghymes zenekar muzsikusa. – A Kárpát-medencében mindenhol láttam a szemekben azt a pici akaratot, hogy talán jó lenne egy évben legalább egyszer kifejezni, elmondani minden magyarnak azt, hogy összetartozunk kultúránkban, nyelvünkben. A történelem hozta, hogy összefújt minket a szél valahol, és ezt a világ legbékésebb, legszelídebb módján énekkel, tánccal ki tudjuk fejezni ilyenkor. Az eredeti dal lassú, himnikus, de áthangszereltem táncra is. Egyébként meg belefoglaltam, mint egyfajta ékszert, a Himnusznak néhány sorát is.

A kezdetekor, 2019-ben is sokan csatlakoztak. Akkor Szarka Tamás a Kossuth téren énekelt közel 6000 gyermekkel. 220 település, intézmények, iskolák jelentkeztek akkor, míg mára bőven túllépték a félezres számot.