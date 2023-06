Barkó Ágoston atya, múzeumigazgató köszöntője után Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a múzeumok kapcsán az identitásra helyezte a hangsúlyt. Kiemelte, hogy a Tihanyi alapítólevél nemzeti hovatartozásunk, identitásunk egyik fontos része, és az egyházi és világi szakemberek együttműködésének legfőbb célja a kultúra megőrzése.

– Az alapítólevél az apátság gyökereinek szimbóluma, ezeréves alapításának letéteményese, páratlan történeti forrás, hangsúlyozta egyebek mellett Mihályi Jeromos, a bencés apátság perjele. Rámutatott, a tihanyi altemplom 2021-2022-ben történt régészeti feltárása, kutatása után most a alapítólevelet, az alapítás korából származó emléket mutatják be az időszaki kiállításon. – A bencések mindig az istent, az embert, illetve a nemzetet tartották szem előtt, helyezték középpontba, ahogy ez történik jelenleg is – mondta Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát.

Dénesi Tamás, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója szerint a Tihanyi alapítólevél Magyarország egyik legfontosabb okirata. A latin nyelvű oklevelet, mely 58 magyar szót is tartalmaz, a király ellátta kézjegyével. Az aláírók között megtalálható német, szláv és magyar nevű ispán is, ily módon a nyelvemlék egyben a kultúrák találkozásának szimbóluma. Pelczéder Katalin egyetemi docens részleteket olvasott fel az alapítólevélből, majd az alkalomhoz illő középkori gregorián énekeket hallhattak a vendégek.