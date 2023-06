A pápateszéri Esterházy-óvoda új épületét 2018-ban adták át. Az utóbbi években folyamatosan nőtt az óvodáskorú gyermekek száma, ez indokolta, hogy bővítsék az épületet. A mostani beruházásnak köszönhetően mintegy 200 négyzetméteres szárnnyal gazdagodik az óvoda. A tervek bemutatása alkalmából tartott ünnepségen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a vidék fejlődésének egyik nagyon szép példája Pápateszér.

– A vidékfejlesztésnek köszönhetően egyre inkább eltűnnek a városok és a falvak közti különbségek. A polgármesterekkel, jegyzőkkel, képviselőkkel folytatott közös munka is segít bennünket abban, hogy a gyermekek, a fiatalok, a szülők, nagyszülők érdekében tudjunk előrehaladni, folytatni a megkezdett munkát, hiszen a cél a vidék megtartóerejének növelése, a fiatalok helyben tartása.

Völfinger Béla, a település polgármestere azt mondta, az óvoda építésének egyik pozitív hatása, hogy a betelepülni szándékozó gyermekes családok könnyebben döntenek a házvásárlás mellett, miután megtekintették a korszerű, minden igényt kielégítő épületet.

– 2018 és 2023 között több nyertes pályázatot is benyújtottunk, melyek kiegészítették és bővítették lehetőségeinket. A Magyar falu programban óvodai eszközbeszerzésre nyertünk pályázatot, egy műfüves pálya is megépült, parkot és parkolót alakítottunk ki, buszvárót építettünk, térfigyelő kamerarendszert telepítettünk azzal a céllal, hogy az óvoda, a plébánia és az iskola hosszú távon is élhető faluközpontot alkosson.