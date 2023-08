Vonatozás ősszel 58 perce

Augusztus 28-án startol az utószezoni vasúti menetrend

Figyelembe véve az elmúlt évek utazási szokásait, idén is utószezoni menetrend biztosítja a főszezon utáni négy hétben, szeptember 24-ig a sűrűbb közlekedést és az átszállás nélküli eljutást több országrészből. A Balatonhoz való eljutáshoz használható az országbérlet is, de a tó környékének felfedezéséhez vármegyebérlettel vagy Balaton24/72 napijeggyel is útra lehet kelni.

A Kék Hullám Expressz Füredtől Fövenyes és Szepezdfürdő kivételével mindenhol megáll Fotó: Benkő Péter

Az északi parton, a 29-es vonalon a Kék Hullám Expressz a főszezonban megszokott menetrend szerint, gyorsvonati kocsikkal közlekedik Budapest-Déli–Tapolca között. Balatonfüredig csak Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban áll meg, onnan Fövenyes és Szepezdfürdő kivételével minden állomáson és megállóhelyen. Balatonfüredig kétóránként indítják a fővárosból a Vízipók InterRégió (IR)-vonatot, mely Balatonakarattya–Balatonfüred között mindenhol megáll. A Katica IR augusztus 28. után hétvégén továbbra is közlekedik a Déli és Balatonfüred között, Székesfehérvártól Füredig mindenhol megáll. A Katica menetrendi idejében munkanapokon személyvonatok járna Székesfehérvár–Balatonfüred között, melyek Fehérváron csatlakoznak a Balaton InterCity-khez. A Szombathely–Keszthely közötti összeköttetés sem ér véget, utószezonban is naponta jár a Lesence sebesvonat, mely Szombathelyről 7:04-kor indul, Keszthelyre 9:14-kor érkezik, vissza 16:44-kor indul és Szombathelyre 18:54-kor érkezik. A szerelvényben nagy kapacitású kerékpárszállító kocsi közlekedik. A vonathoz csatlakozva a hétvégén személyvonat indul Tapolcáról 8:47-kor Révfülöpre, s Balatonfüredről 16:00-kor Tapolcára. A Győr–Keszthely között járó Tanúhegy sebesvonat hétvégi napokon közlekedik, biztosítva a csoportok és biciklisek könnyebb, kényelmesebb utazását a Balatonhoz. Győrből 8:07-kor indul, Keszthelyre 11:11-kor érkezik, vissza 18:44-kor indul, Győrbe 21:49-kor érkezik szintén nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival. Hétvégén Tapolcáról személyvonat csatlakozik hozzá, ami 10:44-kor indul Balatonfüredre, és 18:36-kor Révfülöpről Tapolcára. Az utószezonban hétvégén egy új személyvonatpár jár Füredről Tapolcára 12:13-kor, Tapolcáról Füredre 14:30-kor. A Balaton24 és Balaton72 napijegyek október végéig megválthatók, korlátlan számú utazásra érvényesek a Balaton körül és egyes part menti buszjáratokon. A kedvezményes, helyjegyfoglalást magában foglaló Okosjegy az utószezonban is elérhető a Balaton partjára. A vonattal, helyközi buszokkal gyakran utazóknak ősszel is megéri ország- vagy vármegyebérletet váltani, mert a Balaton körüli összes vonaton érvényesek helyjegy váltásával. A csoportos utazási szándékot minél hamarabb érdemes jelezni, akkor is, ha országbérlettel, vagy biciklivel utaznak.

