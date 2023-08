A főút forgalma a reggeli és délutáni órákban igen jelentős, helyközi, távolsági autóbuszokból számtalan halad itt, és sűrűn közlekedő csuklós helyi járatok is kikanyarodnak, ha éppen tudnak. A keresztutca pedig (igazából két utca, egyik a másiknak folytatása) egy városbéli összekötő, kerülő út az Egyetemváros, stadion környékéről a Dózsaváros felé és viszont. Viszont azt is hangsúlyozni kell, hogy a derékszögű kereszteződés igen nehezen belátható, ráadásul a Nárcisz utcának a képen látható jobb oldalán szabályosan, de folyamatosan parkolnak. A fotó vasárnap készült, de hétköznap minden parkolásra alkalmas hely elkel. A kereszteződésben kerékpárút és gyalogátkelő is „működik”, tovább osztva az autósok figyelmét. Évekkel korábban pedig már sajnálatos halálos kimenetelű karambol is történt a csomópontban.

Annyi tehát a javaslatunk, hogy ha valahol, itt tényleg jó volna megálljt parancsolni egy-egy „állj, elsőbbségadás kötelező”, röviden stoptáblával, hogy legyen idő jól körültekinteni. Hiszen a Szél és Harmat utcák kereszteződésében, jól belátható helyen, a fentebb sorolt nehezítő körülmények híján is ezt már megtették az illetékesek. Egyszóval, a Dózsa vagy a Stadion felé itt inkább menjünk stoppal, azaz álljuk meg kötelezően, körülnézni.