– Géza fejedelem fia, Szent István életműve egy évezred távlatából is időtálló és irányt mutató, hangsúlyozta Veress Gábor. A szívkórház főigazgatója elmondta, politikai, vallási és társadalmi szempontból István király teremtette meg a keresztény erkölcsi alapokon nyugvó magyar államot. Ezzel a magyarságot az európai nyugati kultúrkör részévé tette. Olyan kősziklán rakta le az alapokat, hogy az átmeneti idegen uralmak regnálása ellenére máig sem tudták kiölni a magyarok szabadságvágyát és jogos törekvéseit az önrendelkezésre. – Szent István életműve, nemzeti értékeink megbecsülésére, magyarságunk megtartására, a haza védelmére, szeretetére, a szolidaritásra és a közösségi szolgálatra hívja fel a figyelmünket. István vállalta az államalapítás kapcsán azt a gigászi küzdelmet, hogy gyökeres változtatásokat vezessen be, ami aztán komoly ellenállást és megrázkódtatást jelentett az akkori magyarok életében. Nevezetesen az addig vándorló, portyázó magyarok életmódjuk feladása mellett eredeti szokásaik és vallásuk megváltoztatására is kényszerültek, ezért nem könnyen fogadták el az új rendet és a kereszténységet, hangsúlyozta a szónok. Kifejtette, Szent István jól látta, hogy az akkori Európában csak a kereszténység bevezetésével lehetett fennmaradásunkat garantáló, stabil helyzetet teremteni. Vasakarattal, a kedvező külpolitikai állapotok megteremtése mellett közigazgatási vármegye és egyházrendszert alakított ki, így egy nyugati típusú, keresztény államot alapított.

Az ünnepi gondolatok után Bóka István polgármester átadta az elismeréseket, melyekről a képviselő-testület döntött. Díszpolgári címet kapott Cserép László, az önkormányzat művelődési osztályának nyugalmazott osztályvezetője, a Quasimodo költőverseny alapítója, az Anna-bálok szervezője és Figula Mihály borász. A Balatonfüred városért Pro Urbe érdemérmet Burka Tibor vegyészmérnök, a város sportéletének lelkes szervezője vehette át. A díjazottak kiemelték, megtisztelő számukra az elismerés különösen amiatt, hogy azt a helyi közösségtől kapták. Figula Mihály, aki elnyerte korábban Az Év Bortermelője Magyarországon 2022 díjat, aláhúzta, a díszpolgári cím az ágazatnak is szól, illetve egy összefogásnak, így családjának és kitűnő kollégáinak köszönhető. Az ünnepségen szétosztották a kenyérfalatokat, amit megszenteltek a templomban. Ebből az alkalomból szép műsort adott Módri Györgyi színész, a Balatonfüred Néptáncegyüttes és a város koncert fúvószenekara.