A Badacsony tetején márványtábla őrzi Mária Henrietta belga királyné 1871. augusztus harmincadikai, badacsonytördemici látogatásának emlékét

Fotó: Szijártó János/Napló

A Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület az idén is megszervezte a kirándulást, így a résztvevők ezúttal is bejárták azt az útvonalat, ahol egykor a királyné is járt. A könnyed sétának nem nevezhető kirándulás a Bujdosók lépcsője néven ismert, 464 fokból álló lépcsősoron át a hegyen lévő emléktábláig tart. A táblát több mint egy évtizede állította a Badacsonytördemic Községért Alapítvány. A hagyomány ápolásáról, a túra szervezéséről már évek óta a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület gondoskodik, ahogy ez most is történt.

Mária Henrietta, József nádor leánya, a kor uralkodó családjaiban szokásos érdekházasságba kényszerült, fiatalon, szerelem nélkül. II. Lipót belga király mellett kevés boldogságban volt része. Szerette Badacsonyt, s tény, hogy amikor itt járt, boldog volt. Például 1871. augusztus harmincadikán, amikor a királyné és kísérői gyalog sétáltak fel a hegyre, s közben a finom badacsonyi bort kóstolgattak. Mária Henrietta még énekelt és gitározott is jókedvében. A kirándulás után Tördemicre vonult a vendég, ahol a helyiek meglepve tapasztalták, hogy milyen jól beszél magyarul a magas rangú személy, akinek ráadásul mindenkihez volt egy-egy kedves szava. Életét azonban számos nehézség, tragédia kísérte, magányosan halt meg 1902. szeptemberében.