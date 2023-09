Emellett számos pincészet, borász lelt otthonra a faluban. A szőlőhegyek, lankás, dimbes-dombos, erdős, fás részek a kirándulók kedvenc útvonalai. Mellettük a túrázók is előszeretettel jönnek a településre vagy épp innen indulnak el az immár több mint két évtizedes múltra visszatekintő Káli-túrára. A Burnót-patak mentén végighaladva egy római alapokra épült vízimalmot találhatunk, amely ma már műemlék jellegű épület lakóház funkcióval. A gyönyörű kilátásért, panorámáért pedig érdemes ellátogatni a Bök-hegyi kilátóba. A falu kiállításokkal, különböző programokkal adózik a kultúra előtt. A látvány és a kulturális, szórakoztató rendezvények mellett harapni is kell egy jót, így a Barna Borozó vagy a Lacus Pelso Pizzéria és Söröző megoldás lehet a korgó gyomorra. A Borozóban kemencében sült finomságok, sütemények és egyedi, különleges langalló, míg a pizzériában a környék legfinomabb pizzái várják a vendégeket. A községben nagy hagyománya van a halászléfőző versenynek és horgásztalálkozónak, aminek messzi tájakról is akadnak résztvevői. Közkedvelt még az augusztusi Bornapok és az őszi Murcifesztivál, ahol igazi dínomdánom várja az érdeklődőket.

Smidhoffer Eszter