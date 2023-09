A Nyitra melletti Zoboralji Községek Regionális Társulása és a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásának települései közötti testvérkapcsolat több mint 20 esztendős, Lovas és Nyitrageszte is 22 évvel ezelőtt találtak egymásra. A 2001-es Lovasi Napok alkalmából július 6-án első alkalommal érkezett településünkre Nyitrageszte község küldöttsége és népdalköre, a Téliződ Hagyományőrző Női Éneklőcsoport. A népdalban is megénekelt Csitári hegyek aljából érkezett delegációt akkor Gál Erzsébet polgármester vezette, aki 1991-2010 között volt Nyitrageszte első számú vezetője, később a testvértelepülési megállapodást is ő írta alá Kemenes Dénes korábbi lovasi polgármesterrel. Az idén júliusban megrendezett Lovasi Napok alkalmával így hosszú idő után újra a községben köszönthettük Nyitrageszte község településének vezetőit. Miroslav Brath polgármester ezen alkalommal adta át meghívólevelét képviselő-testületünknek idei falunapjukra.

Július 22-én hajnalban Sárdi Máté polgármester vezetésével a Felvidékre utazott Lovas küldöttsége, hogy részt vegyen kora délelőttől a nyitragesztei települési főzőversenyen. A rendkívül jó hangulatban telt megmérettetésen településünk csülkös babgulyással képviseltette magát, mely a bírálóbizottság elismerésétől kísérve második helyezést ért el. A vidám erőnléti, gyorsasági és ügyességi versenyeken is jól szerepelt Lovas csapata, több verseny zsűrijében is helyet kaptak községünk képviselői. Nagy érdeklődés kísérte a veterán járművek találkozóját, mely hatalmas tömegeket vonzott a környező településekről, de még Nyitráról is. A nap végén közösen adták át a különböző elismeréseket községeink polgármesterei, ezzel is hangsúlyozva a két település barátságát, mely kibírta az elmúlt tíz év próbatételét is. Jóleső érzéssel töltött el bennünket vendéglátóink kedves fogadtatása, nagyon sok felvidéki magyar testvérünk, de több szlovák anyanyelvű helyi lakos is odajött kifejezni örömét, hogy a lovasiak újra ott vannak Gesztén.

Kérem engedjék meg, hogy egy személyes élményt is megosszak Önökkel. 2001-ben, tehát 22 esztendővel ezelőtt tagja voltam a nyitrageszteiek első küldöttségét fogadó helyieknek. Megható volt, amikor 15-20 éve nem látott nagyszerű magyar emberek jöttek üdvözölni, megölelni, mint régi ismerőst. Többen is fájlalták, hogy annak idején Lovas egyoldalúan nem folytatta tovább a kapcsolatokat, viszont ennél nagyobb volt az öröm mostani ottlétünk miatt.

Vasárnap reggel a két település képviselő-testületei közösen részt vettek a Szentháromság tiszteletére 1736-ban szentelt Római Katolikus templomban bemutatott magyar és szlovák nyelvű szentmisén, melyet főtisztelendő Licskó Bálint esperes-plébános úr celebrált. Szentbeszédében külön örömét fejezte ki, hogy Lovas küldöttsége egy fiatal, a testvértelepülési kapcsolat iránt elkötelezett polgármester vezetésével tért vissza. A szentmise végén mindannyiunk torka elszorult, amikor a szórványban élő nyitragesztei magyarság zsúfolásig megtelt templomában teli torokból zengett nemzeti imádságunk, a Himnusz. Az érzés leírhatatlan, ezt csak átélni lehetett.

Vendéglátóink társaságában a szomszédos Alsóbodokon megtekintettük a tragikus sorsú Gróf Galántai Esterházy Jánosról elnevezett zarándokközpontot, a tárlat megrendítően idézte fel a határon kívül rekedt felvidéki magyarság és az ő személyes kálváriáját, melyet követően 2019-ben a Vatikánban megindult boldoggá avatási eljárása. Az ott felépült Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna altemplomában 2017-ben helyezték végső nyugalomra a csehszlovák kommunista hatóságok börtönében 1957-ben mártírhalált halt, mélyen hívő felvidéki magyar politikust.

A kétnapos programot a délutáni folklórfesztivál zárta, melyen rendkívüli sikerrel léptek fel a környék népdalcsoportjai, köztük a helyi Téliződ Hagyományőrző Női Éneklőcsoport, melynek vezetője a mai napig Gál Erzsébet korábbi polgármester.

A felvidéki testvéreink által Lovason, illetve az általunk Nyitragesztén töltött napok bebizonyították, „hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk!”.

Pintér Kornél önkormányzati képviselő (Lovas)